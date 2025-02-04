«Челси» одержал победу в лондонском дерби с «Вест Хэмом» и поднялся в топ-4 АПЛ

Завершился матч 24-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонский «Челси» и «Вест Хэм Юнайтед». Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Стюарт Атвелл. «Челси» одержал победу со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт на 42-й минуте, отличился нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Джаррод Боуэн. На 64-й минуте Педру Нету сравнял счёт. На 74-й минуте защитник гостей Аарон Ван-Биссака срезал мяч в свои ворота.

«Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 43 очка за 24 матча. «Вест Хэм Юнайтед» заработал 27 очков после аналогичного количества игр и располагается на 15-й строчке.