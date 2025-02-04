«Жирона» обыграла «Лас-Пальмас» в домашнем матче чемпионата Испании

Завершился матч 22-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Жирона» и «Лас-Пальмас». Команды играли на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне (Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 23:00 мск. Хозяева поля одержали победу со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт на восьмой минуте. Отличился нападающий «Жироны» Абель Руис с передачи Янхеля Эрреры. На 45+1-й минуте Руис не смог реализовать пенальти. На 80-й минуте Ясер Асприлья увеличил преимущество своей команды с передачи Кристиана Стуани. На 84-й минуте Фабиу Силва сократил отставание гостей с передачи Мики Мармоля.

После 22 матчей «Жирона» набрала 31 очко и расположилась на седьмой строчке турнирной таблицы испанской Примеры. «Сельта» с 23 очками идёт на 16-м месте.