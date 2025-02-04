Результаты матчей АПЛ 3 февраля

В понедельник, 3 февраля, завершился 24-й тур английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в этот день.

Результат матча чемпионата Англии 3 февраля:

«Челси» — «Вест Хэм» — 2:1.

Турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», набравший 56 очков. На второй строчке располагается лондонский «Арсенал», заработавший 50 очков. Третье место с 47 очками занимает «Ноттингем Форест». В зоне вылета располагаются «Саутгемптон» (9), «Ипсвич Таун» (16) и «Лестер Сити» (17).

«Челси» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы с 43 очками, а «Вест Хэм» занимает 15-е место с 27 очками.