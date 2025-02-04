Результаты матчей АПЛ 3 февраля
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В понедельник, 3 февраля, завершился 24-й тур английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в этот день.
Результат матча чемпионата Англии 3 февраля:
«Челси» — «Вест Хэм» — 2:1.
Англия — Премьер-лига . 24-й тур
03 февраля 2025, понедельник. 23:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0:1 Боуэн – 42' 1:1 Нету – 64' 2:1 Ван-Биссака – 74'
Турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», набравший 56 очков. На второй строчке располагается лондонский «Арсенал», заработавший 50 очков. Третье место с 47 очками занимает «Ноттингем Форест». В зоне вылета располагаются «Саутгемптон» (9), «Ипсвич Таун» (16) и «Лестер Сити» (17).
«Челси» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы с 43 очками, а «Вест Хэм» занимает 15-е место с 27 очками.
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