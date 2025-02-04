«Фулхэм» договорился о подписании контракта с Виллианом – инсайдер Романо

«Фулхэм» согласовал сделку по подписанию бразильского нападающего Виллиана на правах свободного агента, сообщает инсайдер Фабрицио Романо на личной странице в своей социальной сети X.

Отмечается, стороны уже пришли к устному соглашению и осталось уладить лишь формальные вопросы.

Последним клубом Виллиана был «Олимпиакос», который он покинул в декабре 2024 года.

Большую часть карьеры Виллиан выступал за «Челси». Бразилец играл за «синих» на протяжении семи лет (с 2013 по 2020 год). В составе лондонского клуба он завоевал два чемпионских титула АПЛ, Кубок лиги, Кубок Англии и Лиги Европы. Также вингер выступал за «Коринтианс», «Шахтёр», «Анжи», лондонский «Арсенал» и «Фулхэм».

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