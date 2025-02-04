Юран — о Промесе: легенд много было в «Спартаке», так же закрывали с ними страницу

Бывший футболист московского «Спартака» Сергей Юран оценил возможное возвращение нападающего Квинси Промеса в стан красно-белых.

«Легенд много было в «Спартаке». Так же закрывали с ними страницу. Илья Цымбаларь, царствие ему небесное, закрыли вопрос, в Махачкалу и в «Локомотив» уходил играть. Это муссируется, что Квинси нужен. Для чего? Большое спасибо, это пройденный этап. Здорово, молодец, он останется легендой для «Спартака». Действительно хороший легионер», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

33-летний Промес выступал за красно-белых в периоды с 2014-го по 2018-й и с 2021 по 2024 год. В составе «Спартака» нидерландский форвард выиграл золотые медали чемпионата России в сезоне-2016/2017, а также стал обладателем Кубка (2021/2022) и Суперкубка страны (2017). Сейчас Квинси не может покидать ОАЭ, поскольку ожидает решения по возможной экстрадиции в Нидерланды из-за судебных разбирательств.