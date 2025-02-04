«Не моя вина». Криштиану Роналду объяснил свою популярность

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о своей популярности.

«Это не моя вина, что я самый известный, что у меня больше всего подписчиков. Люди любят Криштиану. Зачем мне думать о чём-то невозможном вроде похода в бар, где меня не узнают? Я другой. Точка. Цифры в футболе и за его пределами не обманывают, поэтому мне не нужно хвастаться. Или я хвастаюсь чем-то, что является правдой», — приводит слова Роналду Marca.

Действующее трудовое соглашение 39-летнего Роналду с саудовским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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