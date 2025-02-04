Ари: кто станет чемпионом РПЛ? Мы, «Торпедо»

Спортивный директор московского «Торпедо» Ари ответил на вопрос о чемпионской гонке в РПЛ.

— За РПЛ следите?

— Да, это очень важно

— Кто станет чемпионом в этом сезоне?

— Мы, «Торпедо».

— Это в Первой лиге. А в РПЛ?

— Хороший вопрос. Конечно, если чемпионом будет «Спартак», «Краснодар» или «Локомотив» — одна из команд, в которых я играл, то будет очень круто.

— А кто победит?

— «Краснодар» сейчас очень сильный. По тому, как команды играли, «Краснодар» будет чемпионом, — сказал Ари в эфире «Матч ТВ».

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 «Краснодар», набравший 39 очков после 18 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший также 39 очков. Третье место с 37 очками занимает московский «Спартак». В зоне вылета располагаются «Оренбург» (8) и «Ахмат» (13).