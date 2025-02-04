Криштиану Роналду ответил на вопрос о своём будущем. Завтра игроку исполнится 40 лет

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил на вопрос о своём будущем.

«Я мог бы уйти из спорта сегодня и ни о чём не пожалеть, но было бы обидно, потому что я всё ещё очень хорош, я всё ещё вношу свой вклад. Я бы ушёл, сказав себе, что мог бы поиграть ещё год или два, поэтому я живу в основном настоящим и не могу думать в долгосрочной перспективе», — приводит слова Роналду Marca.

Действующее трудовое соглашение 39-летнего Роналду с саудовским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Напомним, завтра, 5 февраля, Криштиану Роналду исполнится 40 лет.

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