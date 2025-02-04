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«Манчестер Сити» объявил о переходе Нико Гонсалеса

«Манчестер Сити» объявил о переходе Нико Гонсалеса
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«Манчестер Сити» объявил о переходе полузащитника Нико Гонсалеса из «Порту».

Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года.

Ранее сообщалось, что в контракте Гонсалеса указана сумма отступных в размере € 60 млн.

В нынешнем сезоне Гонсалес принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и шестью результативными передачами.

На данный момент «Манчестер Сити» располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 41 очко. От лидирующего «Ливерпуля» команда Хосепа Гвардиолы отстаёт на 15 очков.

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