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Форвард «Баварии» Матис Тель перешёл в «Тоттенхэм» на правах аренды

Форвард «Баварии» Матис Тель перешёл в «Тоттенхэм» на правах аренды
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Нападающий мюнхенской «Баварии» Матис Тель продолжит карьеру в лондонском «Тоттенхэме». Об этом сообщает пресс-служба «шпор».

Игрок будет выступать в Англии на правах аренды до конца текущего сезона. По информации журналиста Фабрицио Романо, у «Тоттенхэма» есть опция выкупа футболиста в размере € 60 млн.

В нынешнем сезоне Тель принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующий трудовой контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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