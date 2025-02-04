Форвард «Баварии» Матис Тель перешёл в «Тоттенхэм» на правах аренды

Нападающий мюнхенской «Баварии» Матис Тель продолжит карьеру в лондонском «Тоттенхэме». Об этом сообщает пресс-служба «шпор».

Игрок будет выступать в Англии на правах аренды до конца текущего сезона. По информации журналиста Фабрицио Романо, у «Тоттенхэма» есть опция выкупа футболиста в размере € 60 млн.

В нынешнем сезоне Тель принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующий трудовой контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Реакция Азара на накинутую на него футболку «Тоттенхэма»: