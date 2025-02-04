Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал о своей повседневной жизни в Саудовской Аравии.
«Моя повседневная жизнь в Саудовской Аравии? Мне нравится завтракать с женой, хорошо тренироваться, хорошо питаться, забирать детей из школы, ходить с ними на занятия спортом… Я отдыхаю, восстанавливаюсь и очень редко выхожу куда-нибудь поужинать», — приводит слова Роналду Marca.
Действующее трудовое соглашение 39-летнего Роналду с саудовским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.
Роналду подписывает футболки для тренера соперника: