Криштиану Роналду рассказал о своей повседневной жизни в Саудовской Аравии

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал о своей повседневной жизни в Саудовской Аравии.

«Моя повседневная жизнь в Саудовской Аравии? Мне нравится завтракать с женой, хорошо тренироваться, хорошо питаться, забирать детей из школы, ходить с ними на занятия спортом… Я отдыхаю, восстанавливаюсь и очень редко выхожу куда-нибудь поужинать», — приводит слова Роналду Marca.

Действующее трудовое соглашение 39-летнего Роналду с саудовским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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