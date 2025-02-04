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«Кристал Пэлас» арендовал защитника «Челси» до конца сезона

«Кристал Пэлас» арендовал защитника «Челси» до конца сезона
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«Кристал Пэлас» объявил об аренде защитника «Челси» и национальной команды Англии Бенджамина Чилуэлла.
Он будет выступать за клуб до конца нынешнего сезона.

В текущем сезоне АПЛ 28-летний Чилуэлл не провёл ни одного матча. На его счету одна игра в Кубке английской лиги. За сборную Англии он дебютировал в 2018 году и за это время провёл 21 матч во всех турнирах, в которых забил один гол.

«Челси» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 40 очков за 23 матча. «Кристал Пэлас» находится на 13-й строчке, заработав 27 очков. На первом месте располагается «Ливерпуль», у которого 56 очков.

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