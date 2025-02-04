Роналду: думаете, я хожу в спортзал каждый день с желанием? Нет, но есть обязательство

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил на вопрос о своей мотивации продолжать карьеру.

«Моя мотивация? Я всё ещё встаю с желанием тренироваться и играть матчи. Может быть, немного меньше, чем раньше, но это моя страсть, мне нравится делать то, что я делаю. Мне тяжело, но я делаю. Думаете, я хожу в спортзал каждый день с желанием? Нет, но есть обязательство, и я иду», — приводит слова Роналду Marca.

Действующее трудовое соглашение 39-летнего Роналду с саудовским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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