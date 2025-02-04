Криштиану Роналду: конечно, МЛС хуже, чем Саудовская Аравия

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сравнил уровень МЛС и Саудовской Аравии.

«Когда я принял решение приехать сюда, я не думал, что лига так быстро вырастет, но знал, что через год-два она станет топовой, как сейчас. Люди не знают, но слишком много говорят и критикуют. Мне жаль, потому что это совсем другая реальность — когда говорят о Саудовской Аравии и когда говорят о США. MLS — хуже? Очевидно, но поскольку это Саудовская Аравия, её недооценивают. Но я знаю, что люди не понимают, о чём говорят… Те, кто здесь, понимают, насколько это ценно», — приводит слова Роналду Marca.

Отметим, в МЛС в «Интер Майами» выступает аргентинский нападающий Лионель Месси.