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Криштиану Роналду: конечно, МЛС хуже, чем Саудовская Аравия

Криштиану Роналду: конечно, МЛС хуже, чем Саудовская Аравия
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Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сравнил уровень МЛС и Саудовской Аравии.

«Когда я принял решение приехать сюда, я не думал, что лига так быстро вырастет, но знал, что через год-два она станет топовой, как сейчас. Люди не знают, но слишком много говорят и критикуют. Мне жаль, потому что это совсем другая реальность — когда говорят о Саудовской Аравии и когда говорят о США. MLS — хуже? Очевидно, но поскольку это Саудовская Аравия, её недооценивают. Но я знаю, что люди не понимают, о чём говорят… Те, кто здесь, понимают, насколько это ценно», — приводит слова Роналду Marca.

Отметим, в МЛС в «Интер Майами» выступает аргентинский нападающий Лионель Месси.

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