Корнеев назвал решение Захаряна перейти в «Реал Сосьедад» ошибочным

Бывший футболист сборной России Игорь Корнеев назвал решение полузащитника Арсена Захаряна продолжить карьеру в «Реале Сосьедад» ошибочным.

«Как по мне, переход именно в «Реал Сосьедад» — ошибочное решение. Потому что он сразу попал в слишком большую конкуренцию, в быстрый футбол, в который никогда не играл. В первом сезоне он настолько был уставшим, что у него практически все передачи были назад и поперек. Не знаю, сколько еще терпения у руководства клуба. Пока не вижу ни одного шанса, что Захарян заиграет в «Реал Сосьедад», — сказал Корнеев в эфире „Матч Премьер“.

В минувшем июле у Захаряна обнаружили травму малоберцовых сухожилий правой лодыжки. В середине октября полузащитник вернулся к тренировкам в общей группе, однако затем вновь начал заниматься индивидуально из-за дискомфорта в мышцах. Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. В нынешнем сезоне Захарян не играл за испанский клуб из-за травм. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.