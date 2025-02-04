Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду назвал величайший клуб в мире.

«По моему мнению, величайшим клубом в мире является мадридский «Реал», — приводит слова Роналду La Sexta.

Напомним, Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 гол, после чего перешёл в «Ювентус». Действующее трудовое соглашение 39-летнего Роналду с саудовским «Аль-Насром» рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Напомним, завтра, 5 февраля, Криштиану Роналду исполнится 40 лет.

Роналду с детьми встретился с Санта-Клаусом в Финляндии: