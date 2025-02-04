Полузащитник «Ювентуса» перешёл в «Фиорентину»

«Фиорентина» на официальном сайте объявила о переходе полузащитника «Ювентуса» Николо Фаджоли.

Сообщается, футболист будет выступать на правах аренды. Также у «Фиорентины» есть обязательная опция выкупа футболиста.

Фаджоли провёл за туринский клуб почти 70 матчей в Серии А, Кубке Италии, Суперкубке Италии, Лиге чемпионов и Лиге Европы, выиграв чемпионат, два Кубка Италии и один Суперкубок Италии.

Также на его счету семь матчей за национальную команду Италии. На данный момент «Фиорентина» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, записав в свой актив 39 очков.

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