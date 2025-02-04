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Игрок «Милана» Окафор пополнил состав «Наполи»

Игрок «Милана» Окафор пополнил состав «Наполи»
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Нападающий «Милана» Ноа Окафор пополнил состав «Наполи».

Как сообщает официальный сайт неаполитанской команды, футболист перешёл в клуб на правах аренды до окончания текущего сезона. Отмечается, что у «Наполи» есть опция выкупа игрока сборной Швейцарии.

24-летний Окафор стал футболистом «Милана» летом 2023 года, перейдя из австрийского клуба «Ред Булл Зальцбург». В нынешнем сезоне Ноа забил один гол и сделал две результативные передачи в 17 матчах за «россонери» во всех турнирах. Стоимость игрока по версии интернет-портала Transfermarkt — € 15 млн.

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