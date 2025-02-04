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«Челси» отдал Акселя Дисаси в аренду в «Астон Виллу»

«Челси» отдал Акселя Дисаси в аренду в «Астон Виллу»
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«Астон Вилла» сообщила об аренде защитника «Челси» Акселя Дисаси.

Сообщается, французский футболист присоединится к клубу до конца сезона.

В нынешнем сезоне Дисаси принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее контактное соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до лета 2029 года.

На данный момент «Астон Вилла» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 37 очков. В следующем туре АПЛ команда встретится с «Ипсвич Таун». Матч состоится 15 февраля.

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