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Криштиану Роналду рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры

Криштиану Роналду рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры
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Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, чем будет заниматься после ухода из футбола.

«Моё будущее связано с компаниями, с вещами, которые могут меня мотивировать, которые могут помочь обществу, молодым людям. Гостиницы, клиники, реабилитационные центры. Буду заниматься вещами, которые могут меня развлечь и которые помогут скоротать время. Но это будет трудно. Не думаю, что это время близко", — приводит слова Роналду La Sexta.

Действующее трудовое соглашение 39-летнего Роналду с саудовским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Напомним, завтра, 5 февраля, Криштиану Роналду исполнится 40 лет.

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