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Криштиану Роналду ответил хейтерам на критику в свой адрес

Криштиану Роналду ответил хейтерам на критику в свой адрес
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Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал критику в свой адрес.

«С возрастом ты становишься всё более и более уравновешенным и не обращаешь внимания на этих людей, потому что они того не стоят. Мой статус порождает много зависти. Так будет всегда. Я придерживаюсь тех, кто меня любит», — приводит слова Роналду La Sexta.

Действующее трудовое соглашение 39-летнего Роналду с саудовским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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