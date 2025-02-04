Криштиану Роналду рассказал, почему перешёл в «Манчестер Юнайтед», а не в «Барселону»

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, почему на старте своей карьеры не перешёл из лиссабонского «Спортинга» в каталонскую «Барселону».

«Когда я играл за лиссабонский «Спортинг», то мог перейти в «Барселону». Они хотели подписать меня. Этого не произошло, потому что они хотели подписать меня и забрать на следующий год. А «Манчестер Юнайтед» забрал меня сразу же», — приводит слова Роналду La Sexta.

Действующее трудовое соглашение 39-летнего Роналду с саудовским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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