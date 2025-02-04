Роналду рассказал о соперничестве с Месси

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал о соперничестве с аргентинским форвардом «Интер Майами» Лионелем Месси.

«Мы делили футбольную сцену 15 лет, и всегда у нас были хорошие отношения. Помню, однажды я даже переводил ему что-то на английский, это было забавно. Он всегда хорошо ко мне относился, защищал свой клуб и свою сборную, а я — свои. Мы мотивировали друг друга, были годы, когда у нас была эта честная борьба, как у Сенны и Проста», — приводит слова Роналду Marca.

Напомним, на счету Месси восемь «Золотых мячей». Роналду, в свою очередь, за свою карьеру пять раз получал престижный трофей.

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