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Криштиану Роналду сравнил Беллингема с Зиданом

Криштиану Роналду сравнил Беллингема с Зиданом
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Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался об игре полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема и сравнил его с экс-игроком «Ювентуса» и «сливочных» Зинедином Зиданом.

«Что касается Беллингема, его ждёт длинный путь. Он вызывает у меня ассоциации с Зиданом. Зидан был великолепен и играл очень красиво. Беллингему всего 21 год, у него впереди много возможностей. Этот молодой человек станет настоящей звездой», — сказал Роналду в интервью La Sexta.

Напомним, Беллингем пополнил состав мадридской команды в июле 2023 года. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 30 играх, где забил 10 голов и сделал 10 результативных передач.

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