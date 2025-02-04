Мануэль Нойер прокомментировал продление контракта с «Баварией»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал продление контракта с клубом до лета 2026-го.

«Мне очень нравится играть в футбол, и я хочу остаться игроком «Баварии».

Я всё ещё голоден и с нетерпением жду ещё один год в этом особом клубе. У нас всегда были хорошие разговоры. Это хорошее чувство. Всё очень хорошо, и у нас ещё много целей, которых мы должны достичь вместе», – приводит слова немецкого голкипера официальный сайт клуба.

38-летний Нойер является 11-кратным чемпионом Германии, пятикратным обладателем Кубка Германии и двукратным победителем Лиги чемпионов в составе «Баварии». Также в 2014 году он выиграл чемпионат мира в составе немецкой сборной.

Мануэль Нойер вернулся к тренировкам