«Они плюют друг в друга на улице». Слуцкий — о конфликтах в Китае

Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» россиянин Леонид Слуцкий рассказал об особенностях менталитета китайцев и о том, почему они заменяют ругательства плевками друг в друга.

«У них нет такой культуры (ругательств). Когда в Россию приезжает иностранец в клуб, то первое слово, которое он учит — мат. И у нас же это короткие слова, их легко выучить. В Китае же нет такой культуры ругательств. Да, они плюют друг в друга на улице. Как правило, без слов.

У них очень жёсткие законы. Поэтому, если ты кого-то ударишь, можешь загреметь на несколько лет в тюрьму. Очень часто можно увидеть: на улице какая-то разборка, и люди плюют друг в друга», — сказал Слуцкий в эфире программы «Шоу Воли».

Напомним, Слуцкий возглавил китайскую команду в декабре 2023 года. Под его руководством «Шанхай Шэньхуа» выиграл Суперкубок Китая.