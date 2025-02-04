Аморим ответил, будет ли унизительным или стыдным хорошая игра Рашфорда в «Астон Вилле»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим после поражения в матче 24-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (0:2) ответил на вопрос о том, не будет ли выглядеть он и клуб унизительно, если форвард Маркус Рашфорд, который перешёл в «Астон Виллу», будет забивать много мячей в новом клубе.

— Если Рашфорд перейдёт в «Астон Виллу» и забьет много голов, в то время, когда другие в команде не будут делать этого, не возникнет ли реальная опасность, что клуб будет выглядеть довольно унизительно? Не будет ли это проблемой для вас?

— Унизительно?

— Или стыдно?

— Это не стыдно. Когда вы отдаёте игрока в аренду, вы ожидаете, что он будет играть и совершенствоваться. Поэтому в этом нет ничего унизительного. Я понимаю вопрос, но я просто сосредоточен на своих игроках, это всё. Когда трансферное окно закроется, я буду очень сосредоточен на нашей команде и её улучшении», — приводит слова Аморима после матча BeanymanSports.

Напомним, на данный момент «МЮ» занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ.

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