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Лионель Месси назвал лучшего игрока, которого он когда-либо видел. Это не Роналду

Лионель Месси назвал лучшего игрока, которого он когда-либо видел. Это не Роналду
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Легендарный аргентинский футболист «Интер Майами» Лионель Месси, являющийся обладателем восьми «Золотых мячей», назвал лучшего футболиста, которого он видел в жизни.

«Роналдо был феноменом. Из всех игроков, которых я видел, он был для меня лучшим. Поразительный игрок, с какой стороны ты на него ни смотрел бы», – приводит слова Месси Sport Bible.

Напомним, Роналдо был известен своей невероятной скоростью, техникой и завершением атак. Он начал свою взрослую карьеру в «Крузейро», затем выступал за ПСВ, «Барселону», «Интер», «Реал» и «Милан».

Роналдо дважды становился обладателем «Золотого мяча» (1997, 2002), а также выиграл два чемпионата мира (1994, 2002). В 2002 году он стал лучшим бомбардиром турнира и сыграл ключевую роль в победе Бразилии. В своей карьере он также выиграл Кубок Америки и Кубок конфедераций.

Он был известен своим уникальным стилем игры, особенно в атаке, где отличался невероятной техникой, дриблингом и интуицией. Его карьера завершилась в 2011 году.

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