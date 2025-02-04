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Криштиану Роналду назвал лучшего игрока в истории, упомянув Месси и Марадону

Криштиану Роналду назвал лучшего игрока в истории, упомянув Месси и Марадону
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Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, почему считает себя лучшим игроком в истории и чем ему уступают аргентинские игроки Лионель Месси и Диего Марадона.

«Людям нравятся Месси или Марадона, и я уважаю это, но я самый цельный из них. Я лучший игрок в истории. Я не видел никого лучше себя… У меня хорошо получается бить головой, я хорошо пробиваю со штрафного, я быстрый, я сильный, я много прыгаю», — сказал Роналду в интервью La Sexta.

Напомним, Роналду является пятикратным победителем Лиги чемпионов и имеет в своём арсенале пять «Золотых мячей». В составе сборной Португалии стал чемпионом Европы в 2016 году и победителем Лиги наций УЕФА в 2019 году.

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