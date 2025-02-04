Левандовски — третий игрок Примеры после Роналду и Суареса по бомбардирскому показателю

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски стал третьим игроком Ла Лиги в XXI веке, который быстрее всех забил 60 голов (90 матчей), сообщает Opta.

2 февраля состоялся матч 22-го тура испанского чемпионата между командами «Барселона» и «Алавес». Встреча завершилась минимальной победой хозяев поля со счетом 1:0, победный гол на счету поляка. Быстрее Роберта забили 60 мячей только Луис Суарес (66 матчей) и Криштиану Роналду (61 матч).

В текущем сезоне Ла Лиги Левандовски провёл 21 матч, забил 18 голов и отдал 3 ассиста. Также поляк является лучшим бомбардиром соревнования. «Барселона» располагается на третьем месте в турнирной таблице (14 побед, 3 ничьи, 5 поражений).

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