«Ман Сити» нашёл замены Де Брёйне и Уокеру и готов потратить € 200 млн на этих игроков

«Манчестер Сити» интересуется двумя лидерами «Байера»: немецким полузащитником Флорианом Вирцом и нидерландским фулбеком Джереми Фримпонгом, сообщает El Nacional.

По информации источника, в 22-летнем немце видят замену Кевину де Брёйне, который уже летом может перебраться в Саудовскую Аравию. За Флориана придётся конкурировать с ведущими клубами Европы, но в Манчестере считают, что важным фактором может стать желание игрока поработать с Хосепом Гвардиолой.

Что касается Фримпонга, то его подписание стало особенно актуальным после того, как Кайл Уокер перешёл в «Милан» на правах аренды с опцией выкупа. Руководство «горожан» подготовило € 200 млн для трансферов обоих игроков.

В текущем сезоне Флориан Вирц провёл 32 матча на клубном уровне, забил 15 голов и отдал 11 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость немца в € 140 млн.

Джерми Фримпонг провёл 31 матч на клубном уровне, забил 3 гола и отдал 10 ассистов.Transfermarkt оценивает стоимость нидерландца в € 50 млн.

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