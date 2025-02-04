«Раздражает об этом говорить». Криштиану Роналду ответил на популярный вопрос

Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил на вопрос о достижении им отметки в 1000 забитых голов и его стремлении к данному показателю.

«Если бы я мог этого добиться, было бы здорово… но я не одержим этой целью. Об этом уже становится немного раздражающе говорить», — сказал Роналду в интервью La Sexta.

Напомним, Роналду является пятикратным победителем Лиги чемпионов, а также пятикратным обладателем награды «Золотой мяч». Во вчерашнем матче за клуб он отличился дублем, теперь в активе португальца 923 гола за время профессиональной карьеры.

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