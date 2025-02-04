Нико Гонсалес высказался о своём переходе в «Манчестер Сити»

Полузащитник Нико Гонсалес, недавно перешедший в «Манчестер Сити» из «Порту», прокомментировал свой трансфер в английскую команду.

«На данном этапе карьеры это прекрасная возможность для меня. Мне 23 года, и я хочу попробовать себя в Англии. Для меня нет лучшего клуба, чем «Ман Сити». Посмотрите, какой состав у них здесь. Это невероятно, здесь полно игроков мирового класса. В мире нет футболиста, который не хотел бы стать частью этой команды. Я по-настоящему взволнован! Я просто хочу встретиться со своими товарищами по команде и персоналом, а затем сыграть перед болельщиками «Сити»!» — приводит слова Гонсалеса The Athletic.

Напомним, в нынешнем сезоне Гонсалес принял участие в 29 матчах, в которых отметился семью голами и шестью результативными передачами.