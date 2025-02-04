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4 февраля главные новости спорта, футбол, хоккей, НХЛ, UFC, теннис, трансферы

Роналду оформил дубль за «Аль-Наср», дорогостоящий трансфер «Ман Сити». Главное к утру
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Дубль звёздного португальского форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду помог его клубу разгромить «Аль-Васл» в азиатской Лиге чемпионов, «Манчестер Сити» объявил о переходе полузащитника Нико Гонсалеса из «Порту» за € 60 млн, российский теннисист Даниил Медведев обыграл швейцарца Стэна Вавринку на старте турнира в Роттердаме. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. 922-й и 923-й голы Роналду помогли «Аль-Насру» разгромить «Аль-Васл» в азиатской ЛЧ.
  2. «Манчестер Сити» объявил о переходе Нико Гонсалеса.
  3. Даниил Медведев в трёх сетах обыграл Стэна Вавринку на старте турнира в Роттердаме.
  4. UFC исключил из ростера Розенстрайка после поражения в бою с Павловичем.
  5. «Ман Сити» нашёл замены Де Брёйне и Уокеру и готов потратить € 200 млн на этих игроков.
  6. Кудерметова за три часа одолела Самсонову в первом круге турнира в Абу-Даби.
  7. Определился соперник Даниила Медведева во втором круге турнира в Роттердаме.
  8. Одноклубник Капризова получил 10-матчевую дисквалификацию и крупный штраф.
  9. Форвард «Баварии» Матис Тель перешёл в «Тоттенхэм» на правах аренды.
  10. Игрок «Милана» Окафор пополнил состав «Наполи».

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