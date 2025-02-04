Роналду оформил дубль за «Аль-Наср», дорогостоящий трансфер «Ман Сити». Главное к утру

Дубль звёздного португальского форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду помог его клубу разгромить «Аль-Васл» в азиатской Лиге чемпионов, «Манчестер Сити» объявил о переходе полузащитника Нико Гонсалеса из «Порту» за € 60 млн, российский теннисист Даниил Медведев обыграл швейцарца Стэна Вавринку на старте турнира в Роттердаме. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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