Роналду оформил дубль за «Аль-Наср», дорогостоящий трансфер «Ман Сити». Главное к утру
Дубль звёздного португальского форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду помог его клубу разгромить «Аль-Васл» в азиатской Лиге чемпионов, «Манчестер Сити» объявил о переходе полузащитника Нико Гонсалеса из «Порту» за € 60 млн, российский теннисист Даниил Медведев обыграл швейцарца Стэна Вавринку на старте турнира в Роттердаме. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- 922-й и 923-й голы Роналду помогли «Аль-Насру» разгромить «Аль-Васл» в азиатской ЛЧ.
- «Манчестер Сити» объявил о переходе Нико Гонсалеса.
- Даниил Медведев в трёх сетах обыграл Стэна Вавринку на старте турнира в Роттердаме.
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