Леонид Слуцкий рассказал о еде в Китае

Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» россиянин Леонид Слуцкий рассказал о специфической еде в Китае.

— Где там вы живёте?

— Мои помощники там снимают квартиры, я живу в отеле, потому что я не могу, к сожалению, есть китайскую еду. Она очень острая, мне вообще не подходит максимально. У них часто бывает, что, например, какая-нибудь куриная лапа лежит и её нужно есть палочками. У них много очень специфичных блюд. Но больше всего мне не подходят острота и их соусы, — сказал Слуцкий в эфире программы «Шоу Воли».

Напомним, Слуцкий возглавил китайскую команду в декабре 2023 года. Под его руководством «Шанхай Шэньхуа» выиграл Суперкубок Китая.