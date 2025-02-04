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Леонид Слуцкий рассказал о еде в Китае

Леонид Слуцкий рассказал о еде в Китае
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Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» россиянин Леонид Слуцкий рассказал о специфической еде в Китае.

— Где там вы живёте?
— Мои помощники там снимают квартиры, я живу в отеле, потому что я не могу, к сожалению, есть китайскую еду. Она очень острая, мне вообще не подходит максимально. У них часто бывает, что, например, какая-нибудь куриная лапа лежит и её нужно есть палочками. У них много очень специфичных блюд. Но больше всего мне не подходят острота и их соусы, — сказал Слуцкий в эфире программы «Шоу Воли».

Напомним, Слуцкий возглавил китайскую команду в декабре 2023 года. Под его руководством «Шанхай Шэньхуа» выиграл Суперкубок Китая.

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