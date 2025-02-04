«Даже там я не считаюсь красивым». Слуцкий — о стандартах привлекательности в Китае

Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» россиянин Леонид Слуцкий высказался о стандартах красоты в Китае.

— Кстати, у них вообще принципиально другие вот стандарты женской красоты. Красивая китайская женщина — это очень худая, как ранний Воля. Максимально худая и максимально белая. То есть, когда там наступает лето, а там ужас какая жара, они все закрыты, только одни глаза видно.

— А вы там считаетесь красивым?

— Я даже там не считаюсь красивым человеком (смеётся). Но высокий рост у них в почёте, — сказал Слуцкий в эфире программы «Шоу Воли».

Напомним, Слуцкий возглавил китайскую команду в декабре 2023 года. Под его руководством «Шанхай Шэньхуа» выиграл Суперкубок Китая.