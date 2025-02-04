Дмитрий Сычёв позвал экс-вратаря «Локомотива» Гильерме играть за «Иртыш»

Бывший нападающий сборной России, «Локомотива» и французского «Марселя», а ныне президент «Иртыша» Дмитрий Сычёв позвал бывшего голкипера железнодорожников Гильерме играть за омскую команду.

Дмитрию Сычёву 40 лет. Наибольшую известность он приобрёл, выступая за московский «Локомотив». При этом Дмитрий является выпускником академии тамбовского «Спартака». В составе железнодорожников нападающий становился чемпионом России и обладателем Кубка страны.

Гильерме присоединился к «Локомотиву» в 2007 году, а покинул клуб летом 2024-го на правах свободного агента. В составе железнодорожников вратарь выигрывал чемпионат России, четыре раза становился обладателем Кубка страны. В ноябре 2015 года Гильерме получил гражданство России.