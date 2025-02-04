Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Сычёв позвал экс-вратаря «Локомотива» Гильерме играть за «Иртыш»

Дмитрий Сычёв позвал экс-вратаря «Локомотива» Гильерме играть за «Иртыш»
Комментарии

Бывший нападающий сборной России, «Локомотива» и французского «Марселя», а ныне президент «Иртыша» Дмитрий Сычёв позвал бывшего голкипера железнодорожников Гильерме играть за омскую команду.

Дмитрию Сычёву 40 лет. Наибольшую известность он приобрёл, выступая за московский «Локомотив». При этом Дмитрий является выпускником академии тамбовского «Спартака». В составе железнодорожников нападающий становился чемпионом России и обладателем Кубка страны.

Гильерме присоединился к «Локомотиву» в 2007 году, а покинул клуб летом 2024-го на правах свободного агента. В составе железнодорожников вратарь выигрывал чемпионат России, четыре раза становился обладателем Кубка страны. В ноябре 2015 года Гильерме получил гражданство России.

Материалы по теме
Шалимов предположил, кому нужнее защитник «Локомотива» Сильянов — «Динамо» или «Зениту»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android