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Жоау Феликс покинул «Челси» и перешёл в «Милан»

Жоау Феликс покинул «Челси» и перешёл в «Милан»
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Нападающий лондонского «Челси» Жоау Феликс продолжит карьеру в «Милане». Португалец внесён в заявку «россонери» на официальном сайте итальянской Серии А.

Стоит отметить, что португальский футболист будет выступать за «Милан» на правах аренды до конца текущего сезона.

В нынешнем сезоне Феликс принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение португальского игрока с «Челси» рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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