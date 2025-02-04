Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Краснодар» — «Динамо»: текстовая трансляция матча Зимнего Кубка РПЛ начнётся в 15:00 мск

«Краснодар» — «Динамо»: текстовая трансляция матча Зимнего Кубка РПЛ начнётся в 15:00 мск
Комментарии

Сегодня, 4 февраля, состоится матч группового этапа Winline Зимнего Кубка РПЛ, в котором встретятся «Краснодар» и московское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби, ОАЭ. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов из Ростова-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа A
04 февраля 2025, вторник. 15:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Календарь матчей Winline Зимнего Кубка РПЛ
Турнирная таблица Winline Зимнего Кубка РПЛ

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» Москва располагается на четвёртой строчке (35 очков).

Материалы по теме
Экспресс на Зимний Кубок РПЛ: «Зенит» и ЦСКА разгулялись, «Динамо» напрягает «Краснодар»
Экспресс на Зимний Кубок РПЛ: «Зенит» и ЦСКА разгулялись, «Динамо» напрягает «Краснодар»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android