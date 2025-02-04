Агент Магомеда-Шапи Сулейманова рассказал, как у «Канзас Сити» появился интерес к игроку

Алан Агузаров, агент 23-летнего российского нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова, рассказал детали перехода своего клиента в американский клуб «Канзас Сити».

«Тренер «Канзас Сити» прилетал на игру «Ариса», чтобы убедиться в своём интересе в отношении партнёра Шапи Ману Гарсии. По Ману утвердился, и параллельно ему очень понравился Шапи. В итоге и Ману, и Шапи стали игроками «Канзас Сити», — сказал Агузаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

25-летний нападающий является выпускником академии «Краснодара». В составе взрослой команды «быков» он принял участие в 124 матчах во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и восемью результативными передачами. Последним клубом Магомеда-Шапи был греческий «Арис» Салоники, в составе которого игрок провёл 12 матчей, отметившись одним голом и одной результативной передачей.