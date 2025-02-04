Исмаэль Беннасер перешёл из «Милана» в «Марсель»

27-летний опорный полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер проведёт остаток сезона в аренде в «Марселе», сообщает пресс-служба французского клуба. Соглашение включает в себя право выкупа футболиста.

В нынешнем сезоне Беннасер принял участие в восьми матчах «Милана» во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 14 млн.

Ранее полузащитник сборной Алжира также выступал за «Эмполи» и находился в системе лондонского «Арсенала», за основную команду которого провёл одну встречу.