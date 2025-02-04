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«Балтика» продлила контракт с Сергеем Пряхиным

«Балтика» продлила контракт с Сергеем Пряхиным
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Калининградская «Балтика» объявила о продлении контракта с полузащитником Сергеем Пряхиным. Новое соглашение заключено до 10 июня 2028 года.

«Сергей, поздравляем с верным решением!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

Полузащитник перешёл в калининградский клуб в июне 2022-го. За это время Сергей принял участие в 73 матчах, в которых отметился девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами. В текущем сезоне Пряхин провёл 20 встреч, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя голевыми передачами.

«Балтика», имеющая в своём активе 45 очков, возглавляет турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025. В следующем туре подопечные Андрея Талалаева сыграют с ярославским «Шинником».

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