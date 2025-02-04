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Агент Магомеда-Шапи Сулейманова: интерес из России был и есть, но всё очень неуверенно

Агент Магомеда-Шапи Сулейманова: интерес из России был и есть, но всё очень неуверенно
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Алан Агузаров, агент 23-летнего российского нападающего «Канзас Сити» Магомеда-Шапи Сулейманова, рассказал, что интерес к его клиенту из России был и есть.

«Интерес из России есть и был. Но всё как-то неуверенно, без решающего действия, что меня порой удивляло. Всё-таки Шапи за крайние три года сыграл большое количество матчей в трёх не самых слабых чемпионатах: Турции, Израиля и Греции. Везде был лидером своих команд.

МЛС, повторюсь, сегодня очень развивающаяся лига. Будь по-другому, наверное, Месси и многих других звёзд в этой лиге не было бы», — сказал Агузаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

25-летний нападающий является выпускником академии «Краснодара». В составе взрослой команды «быков» он принял участие в 124 матчах во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и восемью результативными передачами. Последним клубом Магомеда-Шапи был греческий «Арис» Салоники, в составе которого игрок провёл 12 матчей, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

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