Криштиану Роналду: «Золотой мяч» больше не имеет никакого авторитета

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду, ранее выступавший в составе мадридского «Реала», заявил, что вингер «сливочных» Винисиус Жуниор должен был выиграть «Золотой мяч», а также поделился мнением о данной награде.

«Винисиус, безусловно, заслужил «Золотой мяч», но эта награда больше не имеет никакого авторитета. Я был там, где был Вини. Он заслужил её, но не получил, потому что к ней нет доверия», — приводит слова Роналдо Madrid Zone в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, бразильский футболист занял второе место в голосовании на «Золотой мяч» — 2024, уступив полузащитнику сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри.

В нынешнем сезоне Винисиус сыграл 27 матчей во всех турнирах, где забил 17 голов и сделал 10 результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.