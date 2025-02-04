Агент Магомеда-Шапи Сулейманова: МЛС — крутая лига, приняли решение о «Канзасе» за два дня

Алан Агузаров, агент 23-летнего российского нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова, признался, что решение о переходе игрока в «Канзас Сити» пришло достаточно быстро.

«На принятие решения ушло максимум один-два дня. Мы послушали американцев, обсудили с моим партнёром и с Шапи данный вариант и пришли к тому, что однозначно надо переходить, потому что это очевидный шаг вперёд! МЛС — это крутая развивающаяся лига, которая стилистически нам очень подходит! Тренер лично высказал серьёзный интерес и желание!

Канзас — это небольшой спокойный городок с населением меньше 200 тысяч человек. Футбольный клуб, наверно, главная гордость и отдушина у местного населения. Задача клуба — попасть в плей-офф и пройти как можно дальше», — сказал Агузаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

25-летний нападающий является выпускником академии «Краснодара». В составе взрослой команды «быков» он принял участие в 124 матчах во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и восемью результативными передачами. Последним клубом Магомеда-Шапи был греческий «Арис» Салоники, в составе которого игрок провёл 12 матчей, отметившись одним голом и одной результативной передачей.