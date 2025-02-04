Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Магомеда-Шапи Сулейманова: МЛС — крутая лига, приняли решение о «Канзасе» за два дня

Агент Магомеда-Шапи Сулейманова: МЛС — крутая лига, приняли решение о «Канзасе» за два дня
Аудио-версия:
Комментарии

Алан Агузаров, агент 23-летнего российского нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова, признался, что решение о переходе игрока в «Канзас Сити» пришло достаточно быстро.

«На принятие решения ушло максимум один-два дня. Мы послушали американцев, обсудили с моим партнёром и с Шапи данный вариант и пришли к тому, что однозначно надо переходить, потому что это очевидный шаг вперёд! МЛС — это крутая развивающаяся лига, которая стилистически нам очень подходит! Тренер лично высказал серьёзный интерес и желание!

Канзас — это небольшой спокойный городок с населением меньше 200 тысяч человек. Футбольный клуб, наверно, главная гордость и отдушина у местного населения. Задача клуба — попасть в плей-офф и пройти как можно дальше», — сказал Агузаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

25-летний нападающий является выпускником академии «Краснодара». В составе взрослой команды «быков» он принял участие в 124 матчах во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и восемью результативными передачами. Последним клубом Магомеда-Шапи был греческий «Арис» Салоники, в составе которого игрок провёл 12 матчей, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

Материалы по теме
Внезапный трансфер россиянина в США! Как Шапи добрался до лиги Месси
Внезапный трансфер россиянина в США! Как Шапи добрался до лиги Месси
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android