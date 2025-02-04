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«Милан» объявил о трансфере Уоррена Бондо из «Монцы»

«Милан» объявил о трансфере Уоррена Бондо из «Монцы»
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Итальянский «Милан» объявил о переходе французского полузащитника Уоррена Бондо из «Монцы». Контракт футболиста с «россонери» рассчитан до 30 июня 2029 года. Игрок будет выступать под 39-м номером.

21-летний Бондо выступал за «Монцу» с лета 2022 года, куда он перешёл из «Нанси». В нынешнем сезоне француз принял участие в 22 матчах итальянского клуба во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 7 млн.

Также в активе полузащитника пять матчей в составе сборной Франции до 20 лет и 16 проведённых встреч за национальную команду до 19 лет.

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