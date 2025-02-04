«Шинник» объявил о подписании нигерийского экс-нападающего «Сочи»

Ярославский «Шинник» подписал контракт с 27-летним нападающим Стивеном Альфредом, выступавшем в 2024 году в составе минского «Динамо». Контракт футболиста с российским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона с опцией продления.

«Добро пожаловать в ряды чёрно-синих!» — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

В минувшем сезоне Альфред стал чемпионом Беларуси в составе минского «Динамо», приняв участие в 12 матчах и забив четыре гола. Также в активе нигерийца 11 матчей в еврокубках в нынешнем сезоне, в которых он забил два мяча и отдал две результативные передачи. Ранее футболист также выступал за «Пюник», «Слуцк», «Сочи» и израильские «Хапоэль» (Хадера) и «Маккаби» (Герцлия),