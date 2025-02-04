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«Зенит» стал лидером первой части сезона РПЛ по одному статистическому показателю

Санкт-петербургский «Зенит» стал лидером первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги по одному статистическому показателю. Об этом сообщает телеграм-канал РУСТАТ.

Так, сине-бело-голубые — лидеры по скорости точных передач (скорость точных передач – количество точных передач команды на одну минуту владения мячом. — Прим. «Чемпионата»). Скорость точных передач игроков «Зенита» составила 16,3. Второе место по данному показателю занимает ЦСКА – 16,1, а замыкает тройку лидеров «Спартак» со скоростью точных передач 15,9.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». На третьем месте расположился московский «Спартак».