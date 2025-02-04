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Новичок «Манчестер Юнайтед» Доргу поделился эмоциями от перехода в клуб

Новичок «Манчестер Юнайтед» Доргу поделился эмоциями от перехода в клуб
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20-летний левый защитник Патрик Доргу поделился эмоциями от перехода в «Манчестер Юнайтед».

«Это потрясающее чувство — стать частью семьи. Мне очень хочется поскорее начать работать. Я слышал о невероятной поддержке болельщиков и счастлив, что теперь являюсь одним из игроков «Юнайтед».

Это огромный клуб. Это самый большой клуб в Англии, и я с нетерпением жду начала работы с новым тренером [Рубеном Аморимом] и чувствую, что эта система мне очень подходит. Так что я очень рад оказаться здесь», — приводит слова Доргу пресс-служба на официальном сайте клуба.

Датский футболист выступал за «Лечче» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне Доргу принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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