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Мор определил фаворита предстоящего матча Зимнего Кубка РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА

Мор определил фаворита предстоящего матча Зимнего Кубка РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА
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Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор полагает, что «Зенит» будет обладать преимуществом в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ. По мнению Мора, армейцы на данном этапе не производят сильного впечатления. Игра «Зенит» — ЦСКА состоится сегодня, 4 февраля, и начнётся в 19:30 мск.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа B
04 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это очень интересная игра. Мы помним, сколько крови армейцы попортили петербуржцам. Это принципиальный матч, но преимущество на стороне «Зенита», потому что состав петербуржцев более‑менее ясен, даже с учётом перестановок. ЦСКА ещё только перестраивается и пока не производит сильного впечатления», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). ЦСКА располагается на шестой строчке. На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург».

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