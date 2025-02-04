Мор определил фаворита предстоящего матча Зимнего Кубка РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор полагает, что «Зенит» будет обладать преимуществом в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ. По мнению Мора, армейцы на данном этапе не производят сильного впечатления. Игра «Зенит» — ЦСКА состоится сегодня, 4 февраля, и начнётся в 19:30 мск.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа B Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа B 04 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Это очень интересная игра. Мы помним, сколько крови армейцы попортили петербуржцам. Это принципиальный матч, но преимущество на стороне «Зенита», потому что состав петербуржцев более‑менее ясен, даже с учётом перестановок. ЦСКА ещё только перестраивается и пока не производит сильного впечатления», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). ЦСКА располагается на шестой строчке. На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург».